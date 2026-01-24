今シーズン最強・最長寒波の影響で日本海側では2度目の大雪のピークを迎えていて、福井県には「顕著な大雪に関する気象情報」が発表されました。交通障害が発生する恐れがあるため厳重な警戒が必要です。日本海側では各地で積雪が急増しています。福井・大野市九頭竜では24日正午までの6時間に37cmの積雪を観測し、「顕著な大雪に関する気象情報」が発表されました。また新潟市でも31cmと、市街地でも大雪となるところがでています