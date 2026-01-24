みなさんは、ビールの消費量が多い国といわれたらどの国を思い浮かべますか。キリンホールディングス株式会社（東京都中野区）が実施した「2024年 世界主要国のビール消費量調査」によると、世界のビール総消費量は「約1億9412万kl」（前年比0.5％増）で、東京ドーム約157杯分に相当することがわかりました。また、国別ビール消費量は、「中国」が22年連続で1位、「日本」は11位となりました。【ランキングを見る】2024年「国別ビ