「STI」パーツてんこ盛りでグレードアップスバルは、2026年1月9日、インプレッサの特別仕様車「STI Performance Edition」を発表し、カスタマイズカーの祭典である「東京オートサロン2026」にて、初公開しました。同モデルは、5ドアハッチバックであるインプレッサに、モータースポーツで培った技術を取り入れたSTIパフォーマンスパーツを装着。ビジュアルと走りの両面でスポーティさを際立たせた“STIエントリーモデル”とし