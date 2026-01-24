JR西日本は、あす（25日）強い気圧配置の影響による低温、降積雪、強風などが見込まれるとして、因美線・芸備線の運休などの運転計画を発表しました。 あす25日の運転計画は以下の通りです。 ＜芸備線＞大雪のため、 始発から東城駅～備後落合駅間で列車の運転を取りやめます。 そのため、次の列車は以下の区間で運転を取りやめます。（１月２５日）【新見⇒備後落合方面】・新見駅５時１６分発快速備後落合行き