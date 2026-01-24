社会人野球のシーズン開幕を前に、シティライト岡山の選手らが岡山市北区の最上稲荷で必勝祈願をしました。 【写真を見る】社会人野球・シティライト岡山の選手らが必勝祈願で闘志今年のチームスローガンは「何苦楚（なにくそ）！」【岡山】 必勝祈願に訪れたのは監督・選手ら27人です。 昨シーズンは社会人二大大会と呼ばれる都市対抗野球大会・日本選手権ともに予選リーグで敗れ、悔しい結果