J1アビスパ福岡のFWシャハブ・ザヘディ（30）が24日、昨季J1王者を相手に順調な仕上がりをアピールした。宮崎キャンプ最終日に宮崎市のひなた陸上競技場で行った鹿島との練習試合（45分×4本）で2得点。3―3の引き分けに持ち込んだ。昨季はリーグ戦無得点だった元イラン代表は2本目に途中出場。0―3で迎えた42分、右クロスに合わせて得点。3本目には強い逆風の中でミドルシュートを決めた。試合後には「チームの状態が非常に良