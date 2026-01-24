2025年度にスポーツ界で優れた成績を収めた九州・沖縄ゆかりの選手や団体をたたえる第71回西日本スポーツ賞（共催・テレビ西日本、協賛・富士通、日本製紙）の贈呈式が24日、福岡市で行われ、4個人が表彰された。今回新設された全国大会などで活躍した九州在住の高校生以下のアスリートを表彰する「OTTO！未来アスリート賞」は、昨年全国中学校大会の陸上女子100メートル障害で2連覇を果たした今村好花（15）＝福岡・太宰府東