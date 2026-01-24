【資料】JR東日本 ＪＲ上越線で２４日朝、落石を検知する装置が作動したため、一部の区間で一時運転を見合わせました。 ＪＲ東日本によりますと、２４日５時半ごろ上越線の後閑駅と水上駅の間で落石を検知する装置が作動しました。 このため沼田駅と水上駅の間の上下線で一時運転を見合わせましたが、係員が安全確認を行ったあと午前９時１０分に運転を再開しました。 線路内には土砂の流入や落石はなく原因を調査してい