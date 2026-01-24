今月から高崎市で避難合宿を行っているウクライナの新体操選手団が、演技の披露や講習会などを通して県内の子どもたちと交流しました。 高崎市は、ロシアの侵攻を受けるウクライナの新体操選手団に安全な練習場所を提供しようと２０２２年から毎年避難合宿を受け入れています。 ことしも今月１９日から１カ月間滞在する予定で、２４日は受け入れへの感謝を込めて演技の披露が行われました。 去年の世界大会で優勝したオノフリチ