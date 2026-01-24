料理や洗濯など家庭での家事や育児の効率化について楽しく学ぶイベントが前橋市内で開かれました。 このイベントは家庭での家事や育児を効率化し、家族で分担することの大切さを知ってもらおうと県が初めて開いたものです。 会場では、子育てに関するコミュニティマガジン「ままここっと」の編集長結城奈津美さんらによるトークショーが行われました。結城さんは「夫は料理、私はそれ以外の家事と決めている」とどの