県内の企業の後継者を支援しようと新たに開発した商品などを販売する催しが高崎市の駅ビルで開かれています。 これは、県が行っている後継者支援の取り組みに高崎駅の駅ビルを運営する高崎ターミナルビルが共感し、初めて開かれたものです。２４日と２５日の２日間、駅ビルの一角で開かれ、３つの事業者が日替わりで出店します。 初日の２４日は、みなかみ町でサツマイモなどを栽培するこむろ農園の干し芋や安中市の老舗醤