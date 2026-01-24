ソフトバンクの周東佑京外野手（29）が24日、福岡県粕屋町の商業施設で医療機器メーカー「コラントッテ」主催のトークショーに参加した。23日には5年総額20億円（金額は推定）の大型契約にサイン。その際、「アメリカに行きたいというのもちょっと思ったりもしていましたけど」とメジャーに興味があったことも明かしていた。トークショーではメジャー経験もある城島健司CBOから「お前みたいな選手が行ったら面白い。今後、パ