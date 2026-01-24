国際交流団体などが集まり市民が世界の文化に触れるイベントが24日長崎市で開かれました。 長崎市内に住む外国人と触れ合い様々な国の文化を体験できる「ながさき異文化ちゃんぽんフェスタ」。 子どもたちに国際交流を通して、海外への理解を深めてもらおうと長崎市が主催し、9つの国がブースを出展しました。 ネパールの民族衣装を試着できるブースでは。 （小学6年生） 「フリフリがかわいくて着てみたか