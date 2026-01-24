長崎市の短大に通う学生が企業と開発したアロマミストの販売会が24日開かれました。 （呼びかけ） 「アロマミストの販売会を行っています いかがでしょうか」 長崎女子短期大学に通う学生が販売したのは県内企業とタッグを組み開発したアロマミストです。 「長崎の秋」をイメージして、調香やラベルのデザインなどを行い、対馬ヒノキや長崎ゆうこうなど長崎らしさ溢れるアロマミストを販売しました。 （学生） 「部屋