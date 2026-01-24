元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（46）が24日、自身のインスタグラムを更新。妻で、タレント・女優の矢沢心（44）との仲良し自撮りを公開した。「今日はスペイン料理でランチしてきました」とつづった魔裟斗。矢沢とカウンターで横に並んで座る自撮りショットを公開した。フォロワーからは「ステキです」「最高にかっこいいご夫婦」「ナイスベストカップル」などの声が寄せられた。魔裟斗と矢沢は2007年、6年間の交際を