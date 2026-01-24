モデルで女優の松島花（36)が24日、自身のインスタグラムを更新。「心の友」との再会ショットを披露した。「心の友が帰ってきましたUS JP」と記し、モデルの金原杏奈とのツーショットを公開。「しばらく日本にいるので、たくさん思い出作りたいです」とつづった。「平成元年生まれ #ズッ友 笑」と記した。この投稿に、ファンからは「お二人ともお美しく、素敵」「カッコいい」「ズッ友ってなんかいいですよね」「二人と