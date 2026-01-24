熊本県警は24日、選挙違反取締本部を設置しました。県警によりますと、今回の衆院選では23日までに文書の掲示方法など9件の警告があったということです。 前回2024年の衆院選では文書の掲示などで41件の警告があり、投票を干渉した疑いで9人を書類送検しています。県警は、「悪質な事案に対しては厳正に対処する」としています。