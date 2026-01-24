50回目となる「JA植木まつり」が、24日から、合志市の県農業公園「カントリーパーク」で始まりました。会場には、銘木の特設コーナーのほか庭木や果樹の苗木、色とりどりの花の鉢などが並んでいます。2月23日まで期間中、17万人の来場と、およそ2億1300万円の売り上げを見込んでいます。