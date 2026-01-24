拉致問題相を兼務する木原官房長官は２４日、徳島市で開かれた北朝鮮による拉致問題の啓発集会に出席し、「外交上のあらゆる機会を捉えて拉致問題を提起していく」と述べ、解決に向け国際社会に協力を求めていく考えを強調した。木原氏は「日本国民全体が心を一つにして、全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現を望んでいることを北朝鮮に示し続けていくことが、問題解決に向けた力強い後押しとなる」とも述べ、若年層への啓発