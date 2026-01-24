コスプレイヤーで俳優の桃戸もも（29）が23日、X（旧ツイッター）を更新。大人気漫画『呪術廻戦』に登場する禪院真希に扮した姿を披露し、称賛の声が続々と寄せられている。桃戸は、筋トレが趣味で、ボディメイク大会での優勝経験もある。172センチの長身かつ股下84センチのスタイル、引き締まった肉体に定評のあるコスプレイヤーだ。そんな桃戸が『呪術廻戦』劇中屈指の身体能力を誇る禪院真希のコスプレを披露した。割れた腹筋ま