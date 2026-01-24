歌手アグネス・チャン（70）が、24日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」受験シーズン到来SPに出演。子どもへのルールを明かした。3人の息子が、米カリフォルニア州にある世界大学ランキングTOP3常連校のスタンフォード大学を卒業している。アグネスは、一番厳しかった子どもとのルールを「漫画とゲームは高校まで禁止でした」と明かした。そして「漫画は漫画家の世界じゃないですか。でも、文字とか口で教える物語っていう