卓球男子シングルスで世界ランキング５位の張本智和（トヨタ自動車）が、日本一奪還に向けて大きな収穫を得た。２年ぶりの優勝を目指す全日本選手権５日目（２４日、東京体育館）の準々決勝では、木造勇人（関西卓球アカデミー）に４―３で勝利。第１ゲームは先取するも、第２、３ゲームを落とす苦しい展開。それでも終盤は底力を発揮し「リードされた展開でしか得られない恐怖感、焦りを経験できた」と前向きに振り返った。