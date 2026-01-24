「ＷＥＳＴ．」の重岡大毅が２４日放送の関西テレビ「モモコのＯＨ！ソレ！み〜よ！」に出演。?浴槽キャンセル界隈?のメンバーを暴露した。この日は兵動大樹の温泉ロケＶＴＲが紹介された。これを受け、温泉は好きか？と聞かれた重岡は「めっちゃ行きますよ。スーパー銭湯も好きですしね」とニッコリ。ＭＣのハイヒール・モモコから「ＷＥＳＴ．全員で風呂入るとかある？」と尋ねられると、重岡は「いや〜。でも、なんか一回、