モデルで俳優の本田翼さん（33）が2026年1月18日、自身のインスタグラムを更新。春メイクをしたミニ丈コーデを披露した。「チークが広めに入ってる春っぽいメイク」本田さんは、「私服」とコメントを添えて、ジャケットを肩にかけたミニ丈コーデを投稿した。この日のコーディネートについて説明しつつ、「チークが広めに入ってる春っぽいメイク」とコメント。「今週はたのしみなことがありますどこかへ飛びます」とつづっていた。