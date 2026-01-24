前名古屋市長で地域政党「減税日本」の代表を務める河村たかし前衆院議員と立憲民主党を離党した原口一博前衆院議員は、新党の立ち上げを発表しました。 24日午後、河村氏と原口氏はそろって記者会見に臨み、新たな政党名を「減税日本・ゆうこく連合」とすると発表しました。 2人は新党の「共同代表」に就くほか、前衆院議員のメンバーは減税日本の竹上裕子氏、平岩征樹氏、参政党を離党した鈴木敦氏をあわせた