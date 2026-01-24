明日25日は大雪がピークとなり、北日本から西日本の日本海側を中心に、山沿いだけでなく平野部でも大雪となる見込みです。また、普段、雪の少ない太平洋側でも大雪となる所があるでしょう。積雪や路面凍結による交通への影響に注意・警戒してください。明日25日は、大阪市内や名古屋市内にも雪雲が流れ込む見込みです。明日25日本州の日本海側で雪のピーク日本付近は強い冬型の気圧配置が続いており、東日本の日本海側を中心に大