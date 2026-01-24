◆大相撲初場所１４日目（２４日・両国国技館）新大関・安青錦（安治川）は、横綱・大の里（二所ノ関）に押し倒され、３敗に後退。大の里は４敗を守った。横綱・豊昇龍（立浪）は、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）を上手投げで破り、９勝目。西前頭１２枚目・阿炎（錣山）は、関脇・高安（田子ノ浦）を送り出し、１０勝目。３敗同士の関脇・霧島（音羽山）と、西前頭４枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）の対戦は、熱海富士が浴びせ倒しで