◆第６７回アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル）前日最終オッズが１月２４日、ＪＲＡにより発表された。単勝１番人気は（１４）ドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）で３・０倍。イクイノックス、ドウデュースと同世代のベテランだが、まだまだ衰えは見られない。重賞では３戦連続２着とあと１歩が届いていないが、毎回崩れずに末脚を使う点が評価されているようだ。