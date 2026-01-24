材料2つで作れる！お手軽おかず ほうれん草と豚肉という2つの材料を使ったおかずをお届け。ほうれん草だけでは少し物足りないとき、ボリュームアップしてくれる食べ応え抜群のレシピです。 甘辛ごまよごしが絶品バター醤油で香ばしく豚バラでボリュームアップほうれん草がメインになるレシピ この時期、クックパッドでの検索数が上がる野菜と言えば、ほうれん草。価格も下がるため、食卓に積極的に登場させたい食材の一つです。