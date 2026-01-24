【新華社北京1月24日】中国国防部は24日、中国共産党中央委員会の審議を経て、張又侠（ちょう・ゆうきょう）共産党中央政治局委員・中央軍事委員会副主席と、劉振立（りゅう・しんりつ）中央軍事委員会委員・中央軍事委連合参謀部参謀長について、重大な紀律・法律違反の疑いで立件し、審査・調査を行うことが決まったと発表した。