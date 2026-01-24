兵庫県姫路市のマンションで男性が刺殺された事件で逮捕された男は逮捕当初、認否を留保していましたが、その後、自認に転じ「刃物で刺して殺してしまいました」という趣旨の供述をしていることがわかりました。殺人の疑いで逮捕された小出慶二容疑者（49）は、今月20日、姫路市のマンションの地下駐車場で住人の木田大助さん（33）の腰を刃物で突き刺して殺害した疑いがもたれています。警察の調べに対して、逮捕当初、小出容疑者