最強の実績を引っ提げて臨んだ戦いは、よもやの“泥酔芸人”に阻まれた。それでも、美人ポーカー女王が去り際に語った言葉と“笑顔”の表情に、視聴者も称賛の声を送っている。【映像】美人すぎるポーカープロ、去り際に“笑顔のひと言”各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シー