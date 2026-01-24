大相撲初場所１４日目（２４日・両国国技館）――大関安青錦、平幕の熱海富士が３敗で並び千秋楽へ。安青錦は４敗の横綱大の里に押し倒された。大の里は１０勝。３敗対決で、熱海富士が関脇霧島を浴びせ倒して１１勝目を挙げた。横綱豊昇龍は大関琴桜を豪快に上手投げ、９勝。琴桜は６敗。４敗の阿炎は関脇高安を送り出して１０勝。高安は６敗。欧勝海は平戸海を浴びせ倒し、４敗同士の対戦を制し２桁白星。小結若元