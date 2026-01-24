■FISスキージャンプ女子Ｗ杯・個人第21戦札幌大会（24日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催札幌・大倉山で行われたジャンプ女子Ｗ杯は、日本人9人が本戦に挑み、ミラノ・コルティナオリンピック代表の丸山希（27、北野建設SC）が合計256.7点の日本人トップの4位。優勝はW杯総合1位のN.プレブツ（20、スロベニア）が合計279.4点で今季12勝目を飾った。丸山は