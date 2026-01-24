東京大学大学院の教授が、共同研究で便宜を図った見返りに接待を受けた疑いで警視庁に逮捕されました。収賄の疑いで逮捕された東大大学院の教授・佐藤伸一容疑者（62）は、共同研究内容の選定などで便宜を図った見返りに、東京都内の高級クラブや風俗店で180万円相当の接待を受けた疑いが持たれています。佐藤容疑者は東大大学院の教授で、皮膚科長を務めていました。