話題のアーティストの作品・魅力に迫っていく地上波連動の音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）完全版』（CSテレ朝チャンネル1）。1月25日（土）の放送では、NCT WISHの魅力を大放出。地上波放送では収まりきらなかった未公開の映像＆トークを、90分のうち40分以上の大ボリュームでたっぷり紹介する。メンバーがコンサートの楽屋裏でお互いを撮影した秘蔵写真をはじめ、完全版でしか見られないNCT WISHをたっぷりと収録。楽屋裏での