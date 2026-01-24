イオンは2026年の節分に向け、"コスパ・映え・シェア"をキーワードにバラエティ豊富な恵方巻をラインアップ。人気の「銀座 鮨よしたけ監修 招福海鮮恵方巻」はリニューアルして登場するほか、海鮮系・肉系・サラダ系・和風系など多彩な味わいが揃います。さらに、タコス恵方巻といった斬新な商品にも注目です。具材たっぷりで大満足！●恵方巻の予約概要予約期間：2025年12月12日〜2026年1月25日お渡し期間：2026年2月1日〜2月3日