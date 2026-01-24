開幕まで2週間に迫るミラノ・コルティナオリンピックについてです。県出身選手の活躍が期待される冬の祭典。メダル獲得へ……自分との戦いへ……飛躍を誓う選手たちの思いに迫ります。 フィギュアスケート・中井亜美選手 持ち味は伸びのあるスケーティング……そして、3回転半のジャンプ。フィギュアスケート女子・新潟市出身の中井亜美選手です。今シーズン世界の強豪が出場するグランプリファイナル