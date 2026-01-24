Travis Japanが、4月15日にリリースする2ndシングル『陰ニモ日向ニモ』より、リード曲「陰ニモ日向ニモ」を2月16日に先行配信。また、あわせてラジオオンエアが解禁となり、ジャケット写真も公開された。 （関連：Snow Man、完コピダンスバトルの魅力とは？LE SSERAFIM、IVE、Travis Japanら出演、ここだけの名シーン） 本楽曲は、七五三掛龍也が出演するドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ