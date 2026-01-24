1月24日、豊橋市総合体育館で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26」B1リーグ戦第19節が開催。西地区首位の長崎ヴェルカが、同8位の三遠ネオフェニックスとアウェーで対戦した。 序盤は三遠と並走していた長崎だが、開始6分からスタンリー・ジョンソンの3ポイントシュートを皮切りにチームで波状攻撃を仕掛け、30－18で第1クォーターを終了。第2クォータ