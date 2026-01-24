■頭にフルーリーをのせたキュートな姿も披露 【動画・写真】カラフル衣装のMAHINAきのたけダンスなど①～② 日本マクドナルド公式SNSにて、HANA・MAHINA（マヒナ）がダンスを踊る動画が公開された。 1月20日から放送されているマクドナルドの新TVCMに出演しているMAHINA。CMでは、巨大なきのこの山とたけのこの里とともにダンスを踊っている。 今回公開されたのは、MAHINAが踊る縦画面サイ