和歌山県白浜町では、南海トラフ地震を想定して、被害を受けた道路などのインフラ復旧を行う陸上自衛隊との共同訓練が行われています。白浜町で行われているのは、南海トラフ地震が起きた際に陸上自衛隊と自治体などの関係機関が連携して社会インフラを復旧する訓練です。２４日は、陸上自衛隊中部方面隊の隊員や関西電力送配電の社員など計約５０人が参加。地震で倒壊した電柱の復旧作業や現場作業員が感電しないようにする