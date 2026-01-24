近畿地方は２４日夜から２５日夜遅くにかけて再び大雪となる見込みで、気象台が注意を呼びかけています。日本付近は冬型の気圧配置が強まり、兵庫県香美町では午後３時の時点で５５ｃｍの積雪となりました。近畿地方はこれから２５日夜遅くにかけて再び大雪となる見込みで、２５日午後６時までに降る雪の量は、多いところで北部の山地で６０ｃｍ、北部の平地で４０ｃｍ、中部の平地でも１５ｃｍと予想されています。「もう