タカラトミーは、ぬいぐるみ「ポケモン30周年記念 おかえり！ピカチュウ1/1」などのアイテム各種を、2026年2月28日に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。おしゃべりしてほっぺが光る「てのひらピカチュウ」任天堂のゲーム「ポケットモンスター 赤・緑」発売30周年を記念した3商品が登場する。ぬいぐるみ「ポケモン30周年記念 おかえり！ピカチュウ1/1」は、97年に発売した商品を、当時のフォルムを再現して復刻