熊本市電が信号を無視して交差点に進入するトラブルを起こしていたと、熊本市交通局が23日、会見を開きました。交通局は、信号の仕組みを変えることも検討しています。 信号無視があったのは熊本市中央区の西辛島町電停近くの交差点です。交通局によりますと、1月21日の午後3時頃、辛島町へ向かっていた市電が信号の進行表示がないまま交差点に進入しました。当時、車の信号は青で、車だけが進行できる状態でした。40代の運転