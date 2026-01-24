気象庁日本列島は24日、強い寒気の影響で、各地で大雪が続いた。気象庁は同日午後、福井県大野市、勝山市で大規模な交通障害が発生する恐れが高まったとして「顕著な大雪に関する気象情報」を発表。25日も強い冬型の気圧配置が続く見通しで、大雪や路面凍結による交通障害、電線や樹木への着雪、雪崩の発生に注意を呼びかけた。気象庁によると、25日にかけては気圧の谷が移動し、北日本から西日本の日本海側を中心に、平地でも