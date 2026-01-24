■全国の25日（日）の天気強い冬型の気圧配置が続き、寒気が居座るでしょう。日本海側では広い範囲で大雪が続きそうです。25日夕方までの予想降雪量は、北陸で80センチ、関東甲信・東海で70センチ、東北・近畿で60センチ、北海道で50センチとなっていて、その後もさらに増えるでしょう。北陸や東海には、発達した雪雲が流れ込み、短時間で積雪が急激に増える所がありそうです。東海の平野部など、普段、雪の少ない太平洋側でも、昼