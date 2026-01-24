２４日午前１１時４０分頃、新潟県小千谷市千谷川で、屋根の雪下ろしをしていた会社員男性（７６）が自宅前の道路で倒れているのを通行人が発見し、１１９番した。男性は市内の病院に搬送されたが、約５０分後に死亡が確認された。県警小千谷署によると、男性は午前９時頃から息子と２人で、高床式２階住宅の屋根の上で雪下ろしをしており、同１１時半頃、息子に「休む」と声を掛けていたという。発見時は意識があり「腰が痛