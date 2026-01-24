プロ野球・巨人にFA移籍した則本昂大投手が24日、初めて球団のファーム施設であるジャイアンツ球場に姿を見せ、ブルペンで傾斜を利用したキャッチボールなどを行いました。隣接するジャイアンツ寮内にある施設などを見て回った則本投手。「迷子になりそう」と笑うと、巨人ファンからの声援には「常にファンのみなさんの視線があるのはプロ野球選手にとってはすごく重要なことやと思うんで、伝統ある球団ですし、ファンのみなさんに