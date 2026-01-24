純烈の弟分として4月8日のデビューを発表した「モナキ」が24日、千葉・ユアエルム八千代台で、デビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」発売記念となる初のキャンペーンを行った。キャンペーン後、日刊スポーツの取材に応じた。純烈リーダー酒井一圭（50）がプロデュースした「セカンドチャンスオーディション」を通過したじん（38）、サカイJr．（37）、ケンケン（29）、おヨネ（28）の4人で結成。25年11月に開